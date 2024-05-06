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Водительские права можно будет вернуть досрочно

В Совете Федерации предложили возвращать водительские права бойцам СВО

В РФ предложили начать возвращать изъятые водительские права за заключение военного контракте в зоне СВО. Соответствующую инициативу внес глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Имеются в виду граждане, проходящие по воинским должностям, требующих права управлением ТС.

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Кутепов отметил, что сейчас в зоне СВО нужны водители, которые могут управлять транспортными средствами разных категорий. При этом у некоторых из них могут быть изъяты права. Для этих граждан и разработали новую инициативу, пояснил Кутепов. Изменения предлагается внести в КоАП РФ.

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Уточняется, что водительские права, изъятые у такого лица, подвергнутого лишению права управления ТС соответствующего вида, возвращаются после заключения им контракта о прохождении военной службы или контракта о пребывании в добровольческом формировании после уплаты в установленном порядке наложенных на него административных штрафов.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что для возвращения документа водителю, которого лишили прав за пьяное вождение, придется пройти медкомиссию.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
06.05.2024
Фото:АГН Москва
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