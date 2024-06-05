Планируете отпуск в России? В этих городах есть бюджетное жилье — называем список

В Йошкар-Оле и Краснодаре можно на время отпуска найти жилье от 1,4 тыс рублей

Недорогое жилье для летнего отдыха найти в Республике Марий Эл, где ночь проживания в гостинице в Йошкар-Оле стоит примерно 1 400 рублей. К таким выводам пришли специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В ходе исследования они проанализировали цены на проживание в различных городах России и выяснили, в каких популярных у туристов городах можно найти бюджетное жилье. Для анализа цен специалисты выбирали номера в отелях категории «три звезды» и составили список из 25 направлений, где за проживание в сутки обойдется не более трех тысяч рублей.

Примерно столько будет стоить проживание в Новосибирске – 1,8 тыс рублей в сутки, и по 1,9 тыс рублей в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

При наличии бюджета от двух до трех тысяч рублей вариантов становится больше. В частности, номер в отеле в Иваново обойдется примерно за две тысячи рублей, в Астрахани – 2,1 тыс рублей, Тольятти (2,2 тыс рублей).

В Архангельске, Волгограде и Уфе можно найти гостиницу за 2,3 тыс рублей в сутки, а за 2,4 тыс рублей можно забронировать номер в Самаре, Ульяновске и Барнауле.

За 2,5 тыс рублей можно этим летом остановиться в отеле Перми, в Тюмени можно остановиться за 2,6 тыс рублей, в Минеральных Водах и Пскове – за 2,7 тыс рублей. Ночь в трехзвездочном отеле в населенном пункте Эсто-Садок (Краснодарский край) обойдется примерно за 2,8 тыс рублей), Туапсе (2,8 тыс рублей) и Вологде (2,9 тыс рублей). В отелях Иркутска, Ставрополя и на популярных курортах Краснодарского края – Лазаревском и Джубге можно найти жилье за три тысячи рублей в сутки.

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Источник: gazeta.ru