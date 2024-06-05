Водителей Москвы и Петербурга ждут новые штрафы

В Москве и Петербурге увеличат штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге

Водители Москвы и Санкт-Петербурга вскоре могут столкнутся с повышенными штрафами за неоплаченный проезд по платным дорогам. Мосгордума готовится рассмотреть законопроект, увеличивающий максимальный штраф для нарушителей с 5 до 15 тысяч рублей. Санкт-Петербург планирует повысить штрафы до 30 тысяч рублей. Эти изменения связаны с обновлением федерального законодательства, вступающим в силу с 1 сентября.

Согласно новым правилам, существующие штрафы (1,5–5 тысяч рублей) будут применяться только на федеральных дорогах, в то время как на региональных трассах вводится собственная система штрафов. Минтранс ранее обещал, что новые штрафы не превысят действующие федеральные нормы, однако, как показывает практика, региональные власти устанавливают свои штрафы.

Комиссия Мосгордумы по ЖКХ уже рекомендовала принять в первом чтении поправки к столичному КоАП. Новые штрафы за неоплаченный проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) и проспекту Багратиона составят от 3 до 10 тысяч рублей для легковых автомобилей и от 5 до 15 тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Московская административная дорожная инспекция будет выносить штрафы через пять дней после неоплаченного проезда, но не чаще одного раза в сутки для одного пользователя.

На всех платных магистралях России действует единый штраф: 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч рублей для грузовиков и автобусов (ст. 12.21.4 КоАП). Эти нормы были введены для федеральных трасс с безбарьерной системой оплаты проезда, таких как ЦКАД и М-12. В связи с появлением региональных платных дорог правительство предложило разделить санкции на федеральные и региональные, чтобы распределять сборы между бюджетами. Закон, передающий полномочия регионам, был принят в 2023 году и вступит в силу 1 сентября 2024 года. Москва стала первым регионом, реализующим эти полномочия.

В Санкт-Петербурге также готовят изменения. Поправки к городскому КоАП уже подготовлены и будут рассмотрены после согласования с губернатором. Штрафы за неоплаченный проезд по Западному скоростному диаметру составят 3 тысячи рублей для физических лиц и 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Уведомления о штрафах будут отправляться через все возможные каналы, включая приложение «Московский паркинг» и портал госуслуг.

Ранее в Госдуме предложили снизить стоимость проезда по платным трассам для мотоциклистов. Эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и обеспечение справедливых условий оплаты для мотоциклистов.

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Источник: «Коммерсант»