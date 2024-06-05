Как по трассе доехать от Москвы до Минска за 3 часа, а до моря — менее, чем за 8

НА ПМЭФ-2024 показали проекты будущих высокоскоростных магистралей России

Проекты будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ) России продемонстрировали сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума правительство Москвы.

Согласно проекту, от Москвы до Адлера магистраль Юг пройдет через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи, при этом время в пути до Луганска и Донецка сократится почти в два раза.

Проект предусматривает ответвления трассы от основного маршрута в направлении Тамбова, Белгорода и Волгограда, Луганска и Донецка. Благодаря этому, из Москвы в Луганск можно будет добраться за чуть более 12 часов вместо 20, а в Донецк – за 12 часов вместо почти 19.

«Протяженность сети ВСМ – 4671 км. Скорость движения по ВСМ – до 400 км/ч. Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения со скоростями от 200 до 400 км/ч. Сейчас в России таких дорог нет. Магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом станет пилотным проектом, обсуждается создание сети таких дорог», – следует из презентации правительства столицы.

Планируется также сократить время от Москвы до Рязани, сейчас оно составляет два часа и три минуты, но благодаря ВСМ будет сокращено до одного часа и пяти минут. Маршрут этой высокоскоростной железнодорожной магистрали будет проходить через Коломну, ее протяженность составит 205 км. Поезда способны развивать скорость до 400 км/ч.

Также правительство столицы представило проект ВСМ от Москвы до столицы Белоруссии – Минска, трасса называется Союз. Время в пути составит всего три часа, маршрут проходит через Смоленск, сейчас такой путь занимает семь часов.

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Источник: iz.ru