Собираем компанию и летим в эти страны — визы для групп не понадобятся!

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Минэкономразвития: групповые поездки из РФ в Китай в 2025 году будут безвизовыми

Для россиян в 2025 году начнет действовать безвизовый режим в ряде стран, включая Африку, Ближний Восток и Китай. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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«Сейчас ведутся переговоры с иностранными партнерами по соглашениям о взаимной отмене виз с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой и рядом стран Африки», – уточнили в пресс-службе ведомства.

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Для туристических поездок в Китай минимальный размер группы снизят с пяти до трех человек, а срок пребывания в Поднебесной увеличится с 15 до 21 дня. В Минэкономразвития подчеркнули, что китайской стороне направили соответствующие предложения.

«Планируем выйти на согласованный проект документа в ходе заседания нашей двусторонней подкомиссии по туризму, которая состоится в сентябре 2024 года. Исходим из того, что изменения заработают уже в следующем году», – объяснили в министерстве.

В настоящее время в список туроператоров, формирующих групповые туры в Китай, входят 560 организаций, рассказали в Минэкономразвития.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / lookstudio
06.06.2024
Фото:freepik / lookstudio
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