Парк самолетов Аэрофлота в 2025 году пополнится самолетами Сухой суперджет-100

На ПМЭФ рассказали, когда начнутся поставки самолетов SJ-100 и МС-21 Аэрофлоту

Поставки самолетов МС-21 Аэрофлоту ожидаются в конце 2025 года, а лайнеров Сухой суперджет-100 – в первом квартале 2026 года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный директор компании Сергей Александровский.

Он уточнил, что из-за переноса сроков поставок компания недополучит 4 млн пассажиров в 2025 году. Планируется компенсировать эти потери за счет увеличения нагрузки на текущий флот.

«Срок, который сейчас согласованный, скорректированный – это четвертый квартал 2025 года, первые МС-21. Поставки SJ-100 – это конец первого квартала 26-го года», – уточнил глава компании.

SJ-100

О корректировке сроков поставок самолетов еще в феврале 2024 года СМИ рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов. Изначально планировалось начать поставки МС-21 и SJ-100 в 2024 году.

Напомним, 5 июня начал работу Петербургский международный экономический форум проходит, он продлится до 8 июня. Все актуальные новости с форума можно прочитать здесь.

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Источник: interfax.ru