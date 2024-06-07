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Lada Vesta и Granta могут перевести на электричество

АВТОВАЗ допустил перевод модельного ряда Lada на электричество

Компания АВТОВАЗ допустила перевод модельного ряда Lada на электричество, сообщил глава предприятия Максим Соколов.

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«Мы готовы и в дальнейшем ставить электросиловые установки на наш модельный ряд. И в качестве такого прототипа на форуме мы представили электрическую версию Lada Niva», – сказал президент АВТОВАЗа.

Названа главная проблема АВТОВАЗа с моделью Lada Iskra

Он прибавил, что выпуск электрокаров зависит от трендов на рынке и развития инфраструктуры.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
07.06.2024
Фото:Depositphotos
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