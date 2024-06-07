Lada Vesta и Granta могут перевести на электричество
АВТОВАЗ допустил перевод модельного ряда Lada на электричество
Компания АВТОВАЗ допустила перевод модельного ряда Lada на электричество, сообщил глава предприятия Максим Соколов.
«Мы готовы и в дальнейшем ставить электросиловые установки на наш модельный ряд. И в качестве такого прототипа на форуме мы представили электрическую версию Lada Niva», – сказал президент АВТОВАЗа.
Он прибавил, что выпуск электрокаров зависит от трендов на рынке и развития инфраструктуры.
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Источник: «Газета.Ru»
Фото:Depositphotos
07.06.2024
Фото:Depositphotos
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