Lada Vesta и Granta могут перевести на электричество

АВТОВАЗ допустил перевод модельного ряда Lada на электричество

Компания АВТОВАЗ допустила перевод модельного ряда Lada на электричество, сообщил глава предприятия Максим Соколов.

«Мы готовы и в дальнейшем ставить электросиловые установки на наш модельный ряд. И в качестве такого прототипа на форуме мы представили электрическую версию Lada Niva», – сказал президент АВТОВАЗа.

Он прибавил, что выпуск электрокаров зависит от трендов на рынке и развития инфраструктуры.

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Источник: «Газета.Ru»