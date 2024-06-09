Пчелы против меда: глава Теслы не оценил стараний Байдена

Илон Маск высказался против повышения пошлин на китайские электромобили

Генеральный директор Tesla Илон Маск выразил свое несогласие с недавним решением президента Байдена о введении 100%-ного тарифа на импорт китайских электромобилей в США. Во время выступления на конференции в Париже Маск подчеркнул, что Tesla прекрасно конкурирует на китайском рынке без какой-либо поддержки со стороны своего государства.

«Я против повышения пошлин», – заявил Маск, добавив, что его компания не просила о введении этих мер. Он также отметил, что удивился, когда администрация Байдена объявила о введении новых тарифов, целью которых является защита американского рынка от наводнения дешевыми китайскими электромобилями, которые получают субсидии от Пекина.

И это несмотря на то, что в этом году Tesla сталкивается с трудностями, такими как старение автопарка, снижение потребительского спроса и усиление конкуренции, особенно в Китае. В первом квартале 2024 года выручка компании упала больше всего с 2012 года, а цена акций снизилась почти на 30%.

Маск также высказался против налоговых льгот для электромобилей и ископаемых видов топлива.

«Я за отсутствие заградительных тарифов и льгот как для электромобилей, так и для нефти и газа», – подчеркнул он.

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Источник: CNBC