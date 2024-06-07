Россияне полетят на отдых в эти страны на самолете — Правительство РФ решает вопрос

Вице-премьер Чернышенко: Между Россией и Южной Кореей возобновятся авиаперелеты

Россия прорабатывает вариант возобновления прямого авиасообщения с Южной Кореей и другими странами. Об этом на полях ПМЭФ-2024 рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Прорабатывается вопрос в ближайшей перспективе возобновить авиасообщение с Индонезией, Саудовской Аравией и Республикой Корея», – перечислил вице-премьер.

Кроме того, российские авиаперевозчики намерены начать рейсы в Иорданию и Кувейт, подчеркнул Чернышенко. В настоящее время в России обеспечено прямое международное авиасообщение с 38 государствами. Причем работа по расширению географии для путешествий россиян ведется на постоянной основе, заверил вице-премьер.

Чернышенко напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина увеличить к 2030 году экспорт туристических услуг. Для реализации этой задачи будет реализована программа продвижения отдыха в РФ на зарубежных рынках, в рамках которой упростят визовые требования, а также создадут персонализированный турпродукт и качественную инфраструктуру.

«Путешествия в Россию становятся модным трендом на Ближнем Востоке, видим значительный рост числа туристов из стран исламского мира. Поэтому продолжим работу с нашими партнерами по расширению прямого международного авиасообщения из РФ», – подчеркнул вице-премьер.

Все новости с Петербургского международного экономического форума можно почитать по этой ссылке.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС