Ford планирует повторить подвиг Генри Форда и начать эру доступных электрокаров

Ford будет выпускать дешевые электромобили, конкурирующие с китайскими брендами

Американский автогигант Ford всерьез решил бросить вызов китайским производителям электромобилей, таким как BYD, и предоставить американцам доступные электрокары. Генеральный директор Ford Джим Фарли ставит амбициозную цель: повторить подвиг Генри Форда, сделавшего автомобили доступными для широкой публики, но уже в новой эре электромобилей.

Фарли уверен, что будущее за доступными электромобилями. Ford тайно разработал новую платформу, предназначенную для производства более доступных моделей. Платформа разработана с целью оптимизировать затраты на производство, включая использование более компактных аккумуляторов и иных химических веществ. За разработку платформы отвечает команда, состоящая из «лучших в мире инженеров по электромобилям», в числе которых многие бывшие сотрудники Tesla и Apple.

Также Ford заключил партнерство с китайским гигантом по производству аккумуляторов CATL. Это сотрудничество позволит компании получить доступ к более доступным и эффективным технологиям производства батарей, что еще больше снизит стоимость электромобилей.

Фарли подчеркивает, что только аккумуляторы для пикапа F-150 Lightning могут стоить от 30 000 до 40 000 долларов. Поэтому снижение затрат на производство является для Ford первоочередной задачей.

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Источник: IXBT