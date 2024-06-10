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Не нужен нам берег турецкий: почти 90% россиян для отдыха выбирают свою страну

Роскачество: 88% жителей России предпочитают путешествовать внутри своей страны

Предпочтения россиян в части путешествий изменились: почти 90% путешествовали внутри своей страны за последний год. К таким выводам пришли специалисты Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества в ходе проведенного опроса.

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Из всех опрошенных, 88% процентов ездили на отдых в разные регионы страны, 52% выезжали из федерального округа, в котором проживают, а 36% не покидали его пределы. Самым востребованным направлением для путешествий стал Краснодарский край – в прошлом году его посетили 23% россиян.

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Еще 15% выбрали для своих маршрутов на время отпуска такие города Поволжья, как Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Волгоград и Астрахань. В топ-3 популярных направлений вошли Москва и Петербург, но они оказались только на третьем месте по популярности: их выбрали 11 и 10% россиян соответственно.

«Что касается поездок за границу, то за прошедший год 12% совершали такие поездки. Самым популярным направлением стала Турция – ее за прошедший год посетили 22% среди тех, кто посещал другие страны (или 3% среди всех опрошенных)», – уточнила руководитель Центра компетенций в сфере туризма Роскачества Александра Куделя.

Больше половины участников опроса совершили в прошлом году только одну поездку, 57% из них пришлось на летний период, 38% – в осенне-зимний период, и в 29% случаев – зимой.

Выяснилось, что почти две трети россиян просто отдыхали и расслаблялись в отпуске, активный отдых выбрали почти четверть опрошенных. Примерно каждый пятый навещал близких, 29% путешествуют с семьей, каждый четвертый ездит со своим спутником, а каждый пятый – путешествует в одиночку.

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Источник: lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
10.06.2024
Фото:Unsplash
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