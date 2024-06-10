Собираетесь на мотофестиваль в Выборг? Трассу Скандинавия закроют — называем сроки

Вниманию водителей: трассу А-181 Скандинавия закроют на все лето до 25 августа

Движение по федеральной трассе А-181 Скандинавия перекроют на время ремонтных работ до конца августа 2024 года. Об этом сообщили в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад"».

«На трассе "Скандинавия" Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленобласти, в период с 10 июня по 25 августа полностью перекроют движение транспорта в направлении поселка Кирилловское», – сообщили в ведомстве.

Дорожные работы связаны с возведением верхнего слоя дорожного покрытия, укреплением обочин, а также монтажом дорожных знаков, металлического барьерного ограждения и нанесению дорожной разметки на 102 километре. Все водители в период ограничения движения смогут попасть в поселок по дороге 41К-092.

В настоящее время работники дорожных служб устанавливают временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, а также монтируют световую сигнализацию. В ведомстве отметили, что ремонтные работы федеральной трассы А-181 Скандинавия будут проводиться в рамках реконструкции участка дороги с 100-го по 134-й километр.

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Источник: sz.rosavtodor.gov.ru