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На ведущей к морю федеральной трассе будут развивать автотуризм

В России в рамках проекта по развитию туризма задействуют 4 федеральные трассы

В Минэкономразвития РФ планируют в рамках эксперимента развивать автотуризм на четырех федеральных трассах, одна из которых ведет в Краснодарский край. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

В ходе совещания у президента РФ Владимира Путина министр ведомства уточнил, что речь идет о федеральных трассах M-4 Дон, M-8 Холмогоры, M-11 Нева и M-12 Восток.

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«Мы определили направления, по которым ездит больше всего туристов. В результате выбрали трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, то есть трассы М-11, М-12, и от Новороссийска до Вологды – трассы М-4 и М-8», – перечислил глава ведомства.

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Решетников отметил, что в настоящее время в министерстве совместно с главами регионов разрабатываются автомобильные маршруты по этим четырех скоростным магистралям с возможностью заезда в близлежащие крупные города. Уже собрана информация о 35 маршрутах с интересными местами, в июне будут разработаны еще 10.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на этой неделе дал поручение главам ответственных ведомств развивать автотуризм и сделать его доступным для россиян. На эти цели предлагается использовать кредиты, выделенные регионам из федерального бюджета России.

Источник: Коммерсантъ

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
08.06.2024
Фото:Unsplash
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