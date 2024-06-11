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Представлен Hyundai Inster: это самый дешевый электромобиль бренда

Компания Hyundai опубликовала тизеры самого дешевого электрокара Inster

Компания Hyundai выложила тизеры самого дешевого электромобиля Inster. По предварительным данным, он будет стоить меньше 20 тысяч евро.

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Новый Hyundai Inster будет продаваться под таким названием на мировых рынках, а в Корее модель будет называться Casper Electric.

Hyundai Inster
Hyundai Inster

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Casper является самым маленьким кросс-хэтчем марки, это аналог Kia Picanto: его длина 3595 мм при колесной базе 2400 мм.

Из тизеров следует, что Inster получил другую графику дневных ходовых огней и «пиксельные» фонари, как у электрических Hyundai Ioniq.

О техническом оснащении пока ничего не известно, кроме того, что в трансмиссии будут применены компоненты BorgWarner.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

Источник: Сarscoops

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Carscoops
11.06.2024
Фото:Carscoops
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