Новый 496-сильный электрический «китаец» с запасом хода до 855 км: известна цена

Huawei и Chery выпустят в Китае новый электрический купе-кроссовер Luxeed R7

Компания Huawei создала с крупнейшими китайскими автопроизводителями альянс HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), в который вошли Seres (выпускают модели под брендом Aito), BAIC (Stelato), а также Chery (Luxeed). Последний союз вскоре выпустит новый кросс-купе Luxeed R7.

Буква R в названии модели означает «революция», пояснили в компании. Габариты машины 4956 х 1981 х 1634 мм при колесной базе 2950 мм.

Luxeed R7

Luxeed R7 будет представлен как в электрической, так и в гибридной версии. Мощность моноприводной версии составит 292 л. с., полноприводной 496 л. с. Максимальный запас хода равен 855 км по циклу WLTP.

Luxeed R7 получит прогрессивную систему автономного управления с ADS 3.0 от Huawei с 4D-радаром миллиметрового диапазона.

Luxeed R7

Новинка выйдет во второй половине текущего года по цене 300-400 тысяч юаней (3,7-4,9 млн рублей).

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Источник: Autohome