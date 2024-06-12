Загружаем вещи в багажник машины перед автопутешествием — советы эксперта

Эксперт Иванов объяснил, как грамотно распределить груз перед автопутешествием

Чтобы дальняя поездка в автопутешествии доставила удовольствие необходимо найти баланс между комфортом и безопасностью. Как его достичь, укладывая багаж в машину, рассказал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов.

«Во время поездки вещи не должны мешать управлению автомобилем, нельзя размещать их так, чтобы они попадали под ноги водителя. Также недопустимо закрывать обзор, это касается и лобового стекла, и боковых. Не ставьте ничего на торпедо и шторку, закрывающую багажник. Не забывайте и о том, что легковой автомобиль – не грузовик», – советует эксперт.

Иванов напоминает, что у машины есть разрешенная максимальная масса, превышение которой чревато последствиями, более того – за это могут оштрафовать.

«Самые массивные вещи и упаковки стоит размещать первыми и максимально близко к полу, желательно – в центре, чтобы не нарушать распределения веса автомобиля и не смещать центр тяжести. В багажнике самый тяжелый груз надо придвинуть к спинке заднего кресла. Все остальное по периметру так, чтобы у вещей было меньше возможности сдвигаться», – советует эксперт.

Если есть чемоданы, то их лучше положить, иначе они начнут двигаться на колесиках во время поездки, подчеркнул Иванов. Причем, это касается всех вещей в салоне – их нужно закрепить веревками или багажными ремнями. При перевозке доски для серфинга или сапа, желательно использовать рейлинги на крыше. Если такие длинномеры уложить в салон, они будут высовываться в окно, в итоге, габариты авто изменятся и возникнет риск опасности для других участников движения.

«Но даже в случае с размещением вещей на крыше помните: перевозить можно не все. Ограничения прописаны в ПДД, к тому же выступающий за границы кузова груз необходимо будет обозначить знаком "крупногабаритный груз" и специальным красным фонарем в темное время суток», – уточнил специалист.

Что касается питомцев, то их желательно перевозить в переноске, для которой заранее нужно определить место, и не стоит отпускать животных гулять по салону машины, иначе они помешают водителю, или пострадают сами при резком маневре или повороте, резюмировал Иванов.

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Источник: Радио Sputnik