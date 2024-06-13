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Помните этот электро-Иж? Его решили продать

Электрический Иж Комби CV-1 от концерна «Калашников» выставили на продажу

Представленный в 2018 году концепт-кар Иж Комби CV-1 выставлен на продажу. Как сообщает источник, объявление появилось «в одной из запрещенных соцсетей». Цена автомобиля не уточняется. Судя по фото, существенных изменений облик автомобиля за минувшие шесть лет не претерпел.

Электрический Иж Комби CV-1 от концерна «Калашников» выставили на продажу
Электрический Иж Комби CV-1 от концерна «Калашников» выставили на продажу
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Что же касается содержимого, то тут пояснение есть – общего характера, но доходчивое: автомобиль не на ходу. Напомним, Иж Комби CV-1 позиционировался как «концепт электрического суперкара», на котором тестировались различные инновационные решения.

Под кузовом обычного советского Иж-2125 Комби тут скрывается оригинальная электрическая платформа, которая, судя по заявленным характеристикам, позволяла суперкару разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд.

Электрический Иж Комби CV-1 от концерна «Калашников» выставили на продажу
Электрический Иж Комби CV-1 от концерна «Калашников» выставили на продажу

Мощность электромотора составляет 220 кВт (299 л.с.), а питается он от литий-ионной батареи емкостью 90 кВт.ч, что давало паспортный запас хода в 350 км. Нет никаких сведений о том, как использовались все эти наработки после форума «Армия-2018», где концерн «Калашников» презентовал Иж Комби CV-1.

Источник: Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
13.06.2024
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