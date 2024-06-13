Путешествующие по своей стране россияне все чаще арендуют жилье

В России почти в 2 раза за год выросло бронирование апартаментов

В России количество бронирований апартаментов за последний год выросло почти в два раза. Такое размещение предлагают в Москве, Петербурге, Сочи, Краснодаре и Новосибирске. Это следует из исследования платформы Bronevik.com и сервиса RealtyCalendar.

«За последние 12 месяцев количество бронирований квартир и апартаментов для путешествий выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как число бронирований в отелях увеличилось лишь на 10%», – говорится в исследовании.

Средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% о составил 2,5 тыс рублей за ночь. За прошлый год количество доступных апартаментов в РФ выросло на 48%.

«Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Петербург, Сочи, Краснодар и Новосибирск. Но лидером по приросту объектов посуточной аренды стал Геленджик – за год в нем стало на 119% больше апартаментов, доступных для туристов», – уточнили эксперты.

Они связывают такой рост с повышенным спросом на поездки в этот курортный город (рост 68%). Все больше россиян выбирают в качестве отдыха путешествие по России. Но классические способы размещения не удовлетворяют полностью спрос, а на строительство новых отелей нужно время.

На этом фоне качество апартаментов и квартир постепенно приближается к гостиничному – спрос рождает предложение, соответственно, растет стоимость за размещение в сутки и средний чек.

«При этом качество апартаментов и квартир постепенно приближается к гостиничному – в совокупности с повышением спроса это дает увеличение числа предложений, стоимости суток и среднего чека», – отмечает сооснователь сервиса RealtyCalendar Илья Формальский.

Что касается бронирования апартаментов для бизнес-туристов, то самой дорогой стала аренда в заполярном Норильске – в среднем 5,3 тыс рублей за ночь, в курортных Сочи (5,3 тыс рублей) и Адлере (5,2 тыс рублей). Также в топ по стоимости вошли Каспийск и Калининград, Надым, Южно-Сахалинск, Мирный и Владивосток, уточнили аналитики.

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Источник: РИА Новости