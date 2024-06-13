Европа останется без авто из Китая: в ЕС нашли способ ввести пошлины на их импорт

Еврокомиссия намерена с 4 июля ввести пошлины на импорт автомобилей из Китая

Европейская комиссия (ЕК) намерена ввести пошлины на импорт электромобилей из Китая по причине выявленного в ходе собственного расследования «несправедливого субсидирования». Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

«В рамках продолжающегося расследования Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что цепочка создания стоимости аккумуляторных электромобилей (BEV) в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС», – говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что «Еврокомиссия обратилась к китайским властям, чтобы обсудить выводы комиссии и рассмотреть возможные варианты решения проблем в соответствии с требованиями ВТО». Еврокомиссия предварительно озвучила уровень компенсационных пошлин, которые планируется наложить на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая.

Если переговоры с Пекином не будут эффективными, Еврокомиссия с 4 июля 2024 года введет предварительные компенсационные пошлины в качестве гарантии (форму определит таможня каждой страны ЕС). Отмечается, что взимание средств начнется только после введения окончательных пошлин.

Напомним, свое расследование в отношении китайских электромобилей Еврокомиссия начала еще в сентябре 2023 года.

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Источник: ТАСС