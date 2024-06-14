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Для россиян запустят дополнительные 95 поездов к Черному морю

РЖД запустят на лето дополнительные поезда к черноморским курортам

«Российские железные дороги» (РЖД) на летний период запустят дополнительные поезда к курортам, расположенным на Черноморском побережье. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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«В сообщении с курортами Черноморского побережья на лето назначено 160 пар поездов. Причем из них 65 только круглогодичных, а 95 назначается <...> именно к летним перевозкам», – уточнил глава РЖД.

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Белозеров подчеркнул, что порядка 80% билетов на эти маршруты можно приобрести в электронном виде. Разработан электронный лист ожидания, в который можно записаться в случае отсутствия билетов в данный момент, сервис запустят до конца июня.

Отмечается, что РЖД за пять месяцев с начала текущего года перевезли более 490 млн пассажиров. На обновление парка в этом году будет выделено 1,279 трлн рублей.

Мишустин подчеркнул, что РЖД оказывает большое влияние при реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в рамках достижения промышленного, технологического, экономического и финансового суверенитета России.

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Источник: government.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
14.06.2024
Фото:АГН «Москва»
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