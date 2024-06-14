Интересная новинка из Китая: бюджетный автодом

Jetour показал компактный прицеп-кемпер для путешествий

Марка Jetour позиционирует себя как производителя машин для путешествий. Она предлагает широкий набор туристических аксессуаров, а на Пекинском автосалоне выкатила фирменный прицеп для вылазок в дикую природу. Как водится у китайцев, не без изюминки.

Полноценного жилого пространства под крышей со всеми удобствами нет. Спать и укрываться от непогоды предлагается в машине или в палатке, которую можно разложить на крыше автомобиля или прицепа. Зато всё остальное в наличии: конфорка, раковина, бак на 120 л воды, подогрев воды, розетка и USB-порты, ящики для вещей. Электричество вырабатывает 5‑киловаттный дизель-генератор.

Прицеп-кемпер от Jetour

Обычный кемпер комфортнее, но и заметно дороже. С прицепом Jetour тоже можно организовать необходимый уют и провести несколько ночей вдали от цивилизации.

Сейчас бренд активно развивается на российском рынке – не исключено, что при хороших продажах автомобилей подобный прицеп тоже появится у дилеров.

Все необходимые удобства – в наличии

В Пекине показали Jetour T1, Т2 и Т5 – кроссоверы для путешествий.