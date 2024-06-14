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Интересная новинка из Китая: бюджетный автодом

Jetour показал компактный прицеп-кемпер для путешествий

ГАЗель, в которой можно жить: что внутри? Сколько стоит?

Марка Jetour позиционирует себя как производителя машин для путешествий. Она предлагает широкий набор туристических аксессуаров, а на Пекинском автосалоне выкатила фирменный прицеп для вылазок в дикую природу. Как водится у китайцев, не без изюминки.

Полноценного жилого пространства под крышей со всеми удобствами нет. Спать и укрываться от непогоды предлагается в машине или в палатке, которую можно разложить на крыше автомобиля или прицепа. Зато всё остальное в наличии: конфорка, раковина, бак на 120 л воды, подогрев воды, розетка и USB-порты, ящики для вещей. Электричество вырабатывает 5‑киловаттный дизель-генератор.

Прицеп-кемпер от Jetour
Прицеп-кемпер от Jetour

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Прицеп-дача: вот о чем мечтали в СССР

Обычный кемпер комфортнее, но и заметно дороже. С прицепом Jetour тоже можно организовать необходимый уют и провести несколько ночей вдали от цивилизации.

Сейчас бренд активно развивается на российском рынке – не исключено, что при хороших продажах автомобилей подобный прицеп тоже появится у дилеров.

Все необходимые удобства – в наличии
Все необходимые удобства – в наличии

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За РулемМилешкин Кирилл
Количество просмотров 3
14.06.2024
Фото:За РулемМилешкин Кирилл
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