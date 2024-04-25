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Jetour показал в Пекине кроссоверы, «заточенные» на путешествия

На Пекинском автосалоне были представлены Jetour T1, Т2 и Т5

Широким фронтом на автосалоне выступила компания Jetour. Во время пресс-конференции особый упор делался на «заточенность» их автомобилей к путешествиям.

Под это дело было объявлено о подписании контракта с телеканалом Discovery, журналисты которого отныне будут исследовать планету на Джетурах.

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Также было заявлено, что, помимо бензиновых моторов, на автомобилях Jetour будет доступна и плагин-гибридная силовая установка, состоящая из бензинового двигателя 1.5, двух электромоторов и трехступенчатой роботизированной трансмиссии DHT. Это знакомая «формула» гибридов Chery – мы уже ездили на экологически чистых Tiggo 7 и Tiggo 8.

Jetour Т5
Jetour Т5

Такая силовая установка будет единственно возможной на перспективном большом кроссовере Т5. Выглядит брутально, но каких-то подробностей об этой машине пока не раскрыли. Известно только, что в серию «пятерка» пойдет в следующем году.

Jetour Т1
Jetour Т1

Несмотря на то что компактный (длина кузова 4,7 м) кроссовер Т1 встанет на конвейер в четвертом квартале нынешнего года, про него тоже никаких подробностей.

Jetour Т1
Jetour Т1

И в салон заглянуть не дали. Известно только, что он тоже будет предлагаться в гибридном исполнении.

Jetour Т2
Jetour Т2

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Основной же упор делался на появление удлиненной модификации кроссовера Т2. При неизменной колесной базе ему нарастили (на 25 см) задний свес, что позволило разместить в салоне третий ряд сидений. Общая же длина кузова достигла внушительных 5030 мм. Новое из техники – замена роботизированной коробки передач 8-ступенчатым автоматом, что можно только приветствовать.

Jetour Т2
Jetour Т2

Кстати, к удлиненному Т2 был прицеплен трейлер, в котором сосредоточено все необходимое для путешествий по дикой природе: гриль, рукомойник, подогреватель для воды (емкость резервуара – 120 л). Предусмотрены розетка и два USB-разъема. Энергия берется от 5-киловаттного дизель-генератора.

трейлер к Jetour Т2
трейлер к Jetour Т2
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Юрий Тимкин
Фото:Юрий Тимкин
Количество просмотров 1
25.04.2024
Фото:Юрий Тимкин
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