Автоэксперт предупредил об опасности бэушек с небольшим пробегом

Автоэксперт Васильев: За низкими ценами на машины кроются проблемы с документами

На авторынке появились предложения о продаже подержанных машин не только с маленьким пробегом, но и с минимальной ценой. Подобное сочетание низкой стоимости и маленького пробега может свидетельствовать о том, что с автомобилем что-то не так, предупреждает автоэксперт Егор Васильев.

Сегодня государство стремится закрыть последние возможности для появления на рынке «серых» машин. Одним из мер является повышение утилизационного сбора.

Тем не менее, недобросовестные перекупщики, пытаясь нажиться, все еще предлагают автомобили по «привлекательным ценам и в хорошем состоянии», не предупреждая о возможных проблемах с документами, которые потенциальный владелец столкнется в будущем.

Проблемы с такими автомобилями могут быть разными. Продаваемые автомобили могут быть в залоге, находиться под арестом, иметь невыплаченный кредит или иметь проблемы с документами или неправильной растаможкой.

Все это сопровождается более низкой, чем на рынке, ценой.

Приобретая такой автомобиль, следует быть бдительным, несмотря на привлекательность цены, предостерегает специалист. Есть опасность, что его не удастся зарегистрировать, а также, возможно, придется понести значительные финансовые потери на утилизационный сбор.

Иногда возникают и технические проблемы. Например, автомобиль попадал в серьезное ДТП, а затем его восстанавливали для продажи.

В таких случаях обычно экономят на ремонте, делая упор на косметическую сторону, игнорируя важные элементы безопасности и ходовые качества.

Также не исключены криминальные ситуации, связанные с попытками реализовать угнанный автомобиль.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ПРАЙМ