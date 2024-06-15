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Автоэксперт предупредил об опасности бэушек с небольшим пробегом

Автоэксперт Васильев: За низкими ценами на машины кроются проблемы с документами

На авторынке появились предложения о продаже подержанных машин не только с маленьким пробегом, но и с минимальной ценой. Подобное сочетание низкой стоимости и маленького пробега может свидетельствовать о том, что с автомобилем что-то не так, предупреждает автоэксперт Егор Васильев.

Сегодня государство стремится закрыть последние возможности для появления на рынке «серых» машин. Одним из мер является повышение утилизационного сбора.

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Тем не менее, недобросовестные перекупщики, пытаясь нажиться, все еще предлагают автомобили по «привлекательным ценам и в хорошем состоянии», не предупреждая о возможных проблемах с документами, которые потенциальный владелец столкнется в будущем.

Проблемы с такими автомобилями могут быть разными. Продаваемые автомобили могут быть в залоге, находиться под арестом, иметь невыплаченный кредит или иметь проблемы с документами или неправильной растаможкой.

Все это сопровождается более низкой, чем на рынке, ценой.

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Приобретая такой автомобиль, следует быть бдительным, несмотря на привлекательность цены, предостерегает специалист. Есть опасность, что его не удастся зарегистрировать, а также, возможно, придется понести значительные финансовые потери на утилизационный сбор.

Иногда возникают и технические проблемы. Например, автомобиль попадал в серьезное ДТП, а затем его восстанавливали для продажи.

В таких случаях обычно экономят на ремонте, делая упор на косметическую сторону, игнорируя важные элементы безопасности и ходовые качества.

Также не исключены криминальные ситуации, связанные с попытками реализовать угнанный автомобиль.

Источник: ПРАЙМ

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
15.06.2024
Фото:АГН Москва
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