Эту популярную марку запретили в РФ? Не совсем!

«Китайские автомобили»: российские продавцы Zeekr ничего не знают о запрете

Ситуация вокруг возможного запрета на поставки в Россию популярных электромобилей Zeekr выглядит сложной. Ряд источников уверенно сообщают о предписании руководства компании Geely, которой принадлежит бренд Zeekr, как о свершившемся факте и связывают это решение с опасениями попасть под санкции со стороны Запада. Zeekr официально представлен в Европе, и терять этот рынок китайцам явно не хотелось бы.

Zeekr 001

Вместе с тем, в Сети появились результаты независимого расследования, хоть и не проясняющего ситуацию полностью, но проливающего на него немного больше света. Приводим основные положения этого расследования.

Продавать Zeekr в никто не запрещал, потому что этого никто и не разрешал: бренда официально нет в РФ, машины поставляют независимые компании.

Официально Zeekr ничего не ограничивал – у бренда есть публичный юридический онлайн-отдел, и на его странице нет никакой информации о запрете.

Крупные продавцы «Рукарс», «Авилон» и «Нео Карс» ничего не знают о запрете и намерены продолжать продажи; некоторые из них имеют заказы на машины, которые будут выпущены только в октябре.

Некоторые анонимные источники в Китае утверждают, что параллельный экспорт все-таки будет ограничен, причем технически – при вывозе из Китая электромобиль будет превращаться в «кирпич».

По другим данным, после 30 июня (начало действия запрета) на экспортируемых в РФ Зикрах будет блокироваться центральный экран и все завязанные на него функции, но машины сохранят способность ехать.

Словом, пока данные поступают противоречивые, и однозначно говорить о запрете нельзя, как нельзя и полностью отрицать его возможность. Восток – дело тонкое.

Zeekr 001

Напомним, электрический спортседан Zeekr 001 является самым популярным электромобилем в РФ. За 2023 год в стране было продано примерно 3,7 тыс. машин, а с января по май 2024-го – уже около 4 тысяч. Официально марка в России не представлена.

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Источник: Китайские автомобили