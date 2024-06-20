#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Largus
20 июня
Lada Largus вернулся на рынок: известны цены
АВТОВАЗ: 20 июня 2024 года стартовали продажи...
Эта идея вызвала негодование: о запрете водить машину пенсионерам
20 июня
Эта идея вызвала негодование: о запрете водить машину пенсионерам
«КП»: 54% россиян одобрили запрет людям старше...
Zeekr 001
20 июня
Эту популярную марку запретили в РФ? Не совсем!
«Китайские автомобили»: российские продавцы...

Lada Largus вернулся на рынок: известны цены

АВТОВАЗ: 20 июня 2024 года стартовали продажи Lada Largus ижевской сборки

В РФ стартовали продажи универсалов и фургонов Lada Largus. Автомобиль будет представлен в 4 комплектациях: три 5-местных универсала и один коммерческий фургон.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

5-местный универсал Lada Largus предлагается в базовой комплектации Classic (от 1,66 млн рублей). Модель оснащена 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и включает водительскую подушку безопасности, ABS и прочее.

Lada Largus
Lada Largus

Семейный автомобиль за 3,6 млн рублей: интересно, на чем сэкономили китайцы?

Цена фургона Lada Largus начинается от 1,67 млн рублей. В оснащение входят подушка безопасности водителя, кондиционер, ABS и другое.

В России Lada Largus перестали производить весной 2022 года, после чего АВТОВАЗ все-таки выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 авто собрали летом 2023 года. К настоящему времени все запасы, которые еще оставались у дилеров, оказались полностью распроданы.

Lada Largus
Lada Largus

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
20.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+15