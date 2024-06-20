Новый недорогой 204-сильный «китаец» размером с Largus появился в России
В России стартовали продажи китайского хэтчбека GAC Aion Y
Один из московских дилеров привез в Россию электромобиль GAC Aion Y.
По габаритам (длина 4410 мм, колесная база 2750 мм) он близок к Lada Largus. Мощность единственного электромотора авто равна 204 л.с., запас хода составляет 510 км.
GAC Aion Y
Оснащение электрокара довольно богатое: цифровая приборная панель и медиасистема с большим экраном, есть беспроводная зарядка для смартфона. Колесные диски 17-дюймовые.
Автомобиль стоит 2,5 млн рублей.
GAC Aion Y
Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.
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Источник: Autonews.ru
Фото:GAC
20.06.2024
Фото:GAC
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