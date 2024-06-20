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Что происходит? Сибиряки скупают «электрички»!

Автостат Инфо: в Сибири растут темпы продаж электромобилей

За пять месяцев 2024 года продажи электромобилей в Сибири выросли почти втрое, если сравнивать с тем же периодом 2023-го. Если тогда «электричку» решили купить 128 сибиряков, то в этом году – уже 374.

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Активнее всего растут продажи в Алтайском крае, где продано 37 электрических машин (в 2023-м было всего четыре), в Красноярском крае, «приросшем» на 88 электромобилей (было – 20) и Иркутской области – 68 электрокаров, это трехкратный рост. А наименьшую динамику демонстрирует Новосибирская область, но и там продали аж 86 электрокаров (в 2023-м – 46).

Наиболее популярен в Сибири, разумеется, Zeekr (продано 208 машин против всего пяти прошлогодних), в последнее время «обросший» слухами о запрете. Также в сибирский топ-5 «электричек» входят Volkswagen и BYD, Evolute (в 2024-м продано 16 авто) и Москвич (пять единиц).

Тут стоит учесть, что все это – новые электромобили. И на фоне роста их продаж реализация подержанных электрокаров в Сибири снижается. Эксперты считают, что такое смещение, как и вообще рост популярности электротяги, связан с появлением бесплатных парковок, нулевым транспортным налогом и развитием зарядной инфраструктуры. При этом электромобиль остается транспортом на каждый день, непригодным для дальних поездок.

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Источник: Автостат Инфо, Коммерсант

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
20.06.2024
Фото:Unsplash
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