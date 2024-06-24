Отпуск! В этих регионах России можно недорого отдохнуть летом 2024

Аналитики назвали топ-10 самых бюджетных направлений для летнего отдыха в России

Краснодарский край, Казань, Мурманск и Новосибирск вошли в топ-10 регионов РФ для бюджетного отпуска россиян. Об этом рассказали специалисты в сервисах бронирования. В части зарубежных направлений аналитики назвали Китай, Турцию, Грузию и Казахстан.

Например, в города Кубани, в частности Анапу и Краснодар, средняя стоимость билета на поезд составляет 11,7 тыс рублей и 12,4 тыс рублей соответственно. В топ-10 бюджетных направлений для путешествий по России также вошли Казань, Калининград, Минеральные Воды, Мурманск, Чебоксары, Ульяновск, Петербург и Москва.

Среди направлений в другие страны наиболее доступными стали Казахстан, Грузия, Китай и Турция. Средняя стоимость перелета в Актау, например, составила 26,6 тыс рублей, в Батуми – 39,4 тыс. рублей. Также отмечается доступность Киргизии и Узбекистана: цены на авиабилеты из Москвы в Бишкек стартуют от 14 тыс. рублей, в Ташкент – от 7,5 тыс. рублей.

По словам экспертов, в 2024 году цены на внутреннем туристическом рынке выросли примерно на 5-10% по сравнению с прошлым годом. Поездки за рубеж подорожали больше – на 10-15%. На ценообразование оказывают влияют такие факторы, как сезонность, инфляция, рост цен на топливо и геополитическая обстановка, уточняют аналитики.

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Источник: iz.ru