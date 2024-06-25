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Этот 170-сильный «китаец» с необычным дизайном подешевел на 400 тыс. рублей

Электрический хэтчбек Ora 03 стал дешевле на ₽400 тыс. после старта продаж в РФ

Электрический хэтчбек Ora 03 в базе подешевел на 400 тыс. руб. с момента старта продаж в РФ, то есть с осени 2023 года. Автомобиль в топовой версии GT стал доступнее на 300 тыс. руб.

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По действующему прайс-листу, размещенному на сайте бренда, Ora 03 Premium сейчас стоит 3 499 000 руб. Цена GT составляет 3 699 000 руб. На старте продаж в РФ Ora 03 был также доступен в двух версиях – Premium и GT. Тогда его стоимость начиналась от 3 899 000 руб. в базе и от 3 999 000 руб. в максимальной комплектации.

Ora 03
Ora 03

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

Ora 03 построен на платформе L.E.M.O.N. Он оснащен одним электродвигателем мощностью 171 л.с. Максимальная скорость автомобиля равна 150 км/ч. Дальность хода – до 500 км. Зарядить аккумулятор хэтчбека от 15 до 80% можно за 40 минут.

Ora 03 отличает необычный ретрофутуристичный дизайн. Автомобиль получил круглые светодиодные фары, рельефный капот, боковые зеркала с повторителями поворотов, спойлер, панорамную крышу.

Ora 03
Ora 03

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Ora
Количество просмотров 1
25.06.2024
Фото:Ora
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