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Появились подробности о новом российском электромобиле: что известно

Президент «Автотора» Денис Пак: первой собственной моделью завода станет ситикар

Президент «Автотора» Денис Пак рассказал, каким будет первый собственный автомобиль завода и почему решили сделать именно такую машину. Он сообщил, что первым собственным автомобилем компании станет компактный электрокар, который по габаритам ближе к автомобилям А-класса.

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Глава «Автотора» пояснил, почему решили произвести именно такой автомобиль: электромобиль будет продаваться не только физлицам, но и в сегменте B2B, у модели будут логистическая версия, развозная машина, версия для учреждений, соцслужб и так далее.

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

Разработку компактного ситикара компания подтвердила в конце 2022 года, когда в сети появились слайды с презентации прототипа новинки. Летом 2023 года стало известно, что «Автотор» начал тестировать собственный электрокар.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: «Газета.ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 1
25.06.2024
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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