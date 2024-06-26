Как ездить по «платникам»? Соблюдение этих правил убережет от фатальных последствий

Водителям перечислили 5 важных правил при передвижении по платным трассам

Многие российские водители неправильно ездят по платным трассам, как следствие, возрастает риск возникновения опасных ситуаций и снижение безопасности для других участников движения. Эксперты перечислили пять правил, которые необходимо соблюдать при передвижении по платному участку дороги.

Во-первых, на платных трассах нет колейности, поэтому двигаться нужно строго по крайней правой полосе.

Во-вторых, на заправках по пути следования зачастую образуются длинные очереди из-за автовладельцев, занимающих колонки АЗС для покупки еды. Будет правильным поставить машину на парковку и только после этого затовариваться продуктами.

В-третьих, не стоит устраивать гонки с другими транспортными средствами на платных трассах. Такое лихачество ни к чему хорошему не приведет, а опасные ситуации могут закончиться фатальными последствиями.

В-четвертых, при передвижении на платной трассе создается иллюзия абсолютной безопасности, и многие водители расслабляются и теряют контроль. На таких дорогах нельзя терять бдительность, потому что всегда может возникнуть различные препятствие, включая диких животных.

В-пятых, нужно заранее планировать остановки и не оставлять машину на обочине без острой необходимости. Дело в том, что на платных трассах мало оборудованных парковок, это нужно учитывать, планируя время на отдых во время дальней поездки.

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Источник: quto.ru