Мечты сбываются: пенсионеры 70+ уехали из дома, чтобы увидеть главный символ России

Пенсионеры из Китая проехали 8 тыс. км в автодоме, чтобы увидеть Красную площадь

Пенсионеры-непоседы из Китая преодолели на автодоме расстояние в восемь тысяч километров, чтобы увидеть Красную площадь в Москве.

Маршрут семейной пары начался в их родном китайском городе Куньмин, и накануне они уже припарковались на Тверском бульваре. За рулем автодома был 74-летний Лю Чи Сан, его супруге 71 год.

Куньмин находится на юге Китая в провинции Юньнань, почти на границе с Вьетнамом. Путь оттуда до России действительно не близкий, самый короткий маршрут проходит через Астану в Челябинск, затем в Уфу, Казань и, наконец, в Москву. Но китайские путешественники не уточнили, по какому маршруту передвигались они.

Супруги запланировали девятичасовую прогулку по Москве с обязательным посещением Красной площади – это было чуть ли не целью дальней поездки. Потрясающий пример жизнелюбия, страсти к приключениям и интереса к новым впечатлениям!

Напомним, власти одного из мегаполисов провинции Хэйлунцзян на юго-востоке Китая возобновили туристические поездки для жителей страны по России на личных автомобилях. Туры начались еще в мае, во время одной поездки предполагается участие не более 10 автомобилей с 40 пассажирами. В летние месяцы планируются еще три поездки.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: tass.ru