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Новый японский кроссовер появился в России по цене Lada

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Toyota Raize по цене от ₽2,05 млн

В России появился компактный кроссовер Toyota Raize. Этот автомобиль мало знаком россиянам, но только из-за цены он может быть предпочтительнее большинства современных «китайцев», официально представленных в РФ. По состоянию на конец июня автомобиль стоит на одном из классифайдов от 2 047 000 рублей.

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А LADA Vesta в кузове кросс-универсал (SW Cross) и топовой 122-сильной версии Techno’24 стоит даже дороже. С 5-ступенчатой «механикой» ее продают за 2 052 900 рублей, а с вариатором — за 2 127 900 рублей.

Toyota Raize
Toyota Raize

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За упомянутю сумму новый праворульный Raize 2024 г. в. готов привезти дилер из Владивостока. Машина продается в комплектации E, включающей в себя датчики давления в шинах, тканевый салон, задний парктроник и прочее.

Под капотом авто трехцилиндровый 87-сильный «атмосферник» WA-VE объемом 1,2 литра, работающий в сочетании с бесступенчатым вариатором D-CVT от Daihatsu и передним приводом.

Еще один леворульный Toyota Raize с таким же двигателем за 2 320 000 рублей продают из наличия в Новосибирске.

Toyota Raize
Toyota Raize

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
26.06.2024
Фото:Toyota
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