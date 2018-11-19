У автомобиля есть полноприводный варант, и в Японии он уже продается. Пока только там.

Построенный на новой платформе DNGA компании Daihatsu, которая, по сути, является бюджетной версией платформы TNGA Тойоты, Raize меньше, чем C-HR, его длина составляет всего 3995 мм, ширина — 1695 мм и высота —1620 мм.

Несмотря на компактность, утверждается, что в автомобиле лучшая в своем классе вместимость багажника и внутреннего пространства. Объем багажного отделения составляет 369 литров, но при сложенных задних сиденьях он становится почти в два раза больше. В Raize имеется множество ящичков и потайных карманов для хранения вещей.

Toyota заявляет, что благодаря новой платформе у автомобиля легкий и очень жесткий кузов и оптимальная подвеска, что обеспечивает «выдающуюся устойчивость при управлении и комфорт при езде». «Сердце» автомобиля — трехцилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом объемом 1,0 л, мощностью 98 л.с., который работает вместе с вариатором D-CVT. Для Toyota Raize также предлагают систему полного привода Dynamic Torque Control 4WD.

Среди функций безопасности автомобиля — система торможения для предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль с полным отслеживанием скорости и т. д.

В «базе» автомобиль оснащается 7-дюймовым дисплеем, а средние и топовые комплектации поставляются с 9-дюймовым дисплеем, а его информационно-развлекательная система совместима с Apple CarPlay и SmartDeviceLink. Кресла автомобиля отличаются эргономичностью и имеют выраженную боковую поддержку.

Цены на Тойота Raize в Японии стартуют от 1 679 000 иен (14 425 долларов США), также автомобиль доступен в лизинг за ежемесячную плату от 39 820 иен (366 долларов США).

Маленький семейный кроссовер Тойота Raize дебютировал в Японии У автомобиля есть полноприводный варант, и в Японии он уже продается. Пока только там. Маленький семейный кроссовер Тойота Raize дебютировал в Японии

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Фото, видео: Toyota