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У этих электромобилей отваливаются колеса после техобслуживания

Владельцы электропикапов Rivian R1T заявили, что у машин отваливаются колеса

Пользователь форума Reddit пожаловался, что у нового электропикапа Rivian R1T отвалились колеса. Уточняется, что ЧП произошло после прохождения ТО. Автовладелец переезжал на электропикапе через ж/д переезд и переднее правое колесо практически полностью отошло в сторону.

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Автовладелец предположил, что это может быть связано с отзывной кампанией верхнего рычага управления.

«Если бы я ехал в этот момент по шоссе, попал бы в крупную аварию и мог бы погибнуть», – заявил собственник машины.
Rivian R1T
Rivian R1T

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Другие владельцы Rivian R1T также рассказали о проблемах с колесами. Они предполагают, что причиной этого может быть неправильная затяжка болта на нижнем рычаге подвески: крепеж срезается в ходе движения.

Производители автомобиля пообещали, что все недочеты должны были устранить после ТО. Видимо, это не помогло.

Rivian R1T
Rivian R1T

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Carscoops.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Rivian
Количество просмотров 2
26.06.2024
Фото:Rivian
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