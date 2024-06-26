У этих электромобилей отваливаются колеса после техобслуживания

Владельцы электропикапов Rivian R1T заявили, что у машин отваливаются колеса

Пользователь форума Reddit пожаловался, что у нового электропикапа Rivian R1T отвалились колеса. Уточняется, что ЧП произошло после прохождения ТО. Автовладелец переезжал на электропикапе через ж/д переезд и переднее правое колесо практически полностью отошло в сторону.

Автовладелец предположил, что это может быть связано с отзывной кампанией верхнего рычага управления.

«Если бы я ехал в этот момент по шоссе, попал бы в крупную аварию и мог бы погибнуть», – заявил собственник машины.

Rivian R1T

Другие владельцы Rivian R1T также рассказали о проблемах с колесами. Они предполагают, что причиной этого может быть неправильная затяжка болта на нижнем рычаге подвески: крепеж срезается в ходе движения.

Производители автомобиля пообещали, что все недочеты должны были устранить после ТО. Видимо, это не помогло.

Rivian R1T

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Carscoops.com