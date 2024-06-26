Старейший лауреат Нобелевской премии скончался в возрасте 100 лет

Разработчик литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер на 101-м году жизни

Один из старейших лауреатов Нобелевской премии, разработчик литий-ионных аккумуляторов для электромобилей Джон Гуденаф скончался в 100-летнем возрасте, не дожив месяц до 101-го дня рождения.

Более 37 лет ученый трудился в качестве преподавателя в Техасском университете в Остине, и, по признанию президента учебного заведения, Гуденаф «был лидером на переднем крае научных исследований на протяжении многих десятилетий своей карьеры».

Джон Гуденаф

Когда Гуденаф получил Нобелевскую премию по химии в 2019 году за исследования в области литий-ионных аккумуляторов, ему было уже 97 лет. Вместе с ним этой высокой награды удостоились ученый из Британии Стэнли Уиттингем и японец Акиро Йошино.

Вместе со своей командой единомышленников Гуденаф изучал новые направления для сохранения энергии, включая «стеклянную» батарею с твердотельным электролитом и литиевыми или натриевыми металлическими электродами. Ученый был одним из первых разработчиков литий-железо-фосфатных катодов (LFP), которые являлись альтернативой катодам на основе никеля и кобальта.

В экспертном сообществе сходятся во мнении, что LFP быстро вытесняет более дорогие никель-кобальт-марганцевые аккумуляторы для электромобилей, так как в них используются более распространенные и экологичные материалы, а затраты на них в разы меньше.

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Источник: auto.mail.ru