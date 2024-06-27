Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мы — Николай Второй: пьяный водитель в свое оправдание назвался родней императора
27 июня
Мы — Николай Второй: пьяный водитель в свое оправдание назвался родней императора
Инспекторы ДПС Кузбасса задержали пьяного...
Едем в отпуск на авто! Обзор онлайн-сервисов для туристов
27 июня
Едем в отпуск на авто! Обзор онлайн-сервисов для туристов
Как выбрать самые выгодные предложения сервисов...
КАМАЗ предупредил о рисках использования неоригинальных запчастей в двигателях
27 июня
Стало известно, что убивает новые моторы КАМАЗ
КАМАЗ предупредил о рисках использования...

Застряли в пробке? Есть 3 отличных способа снять напряжение и улучшить состояние

Тренер Симкин назвал 3 упражнения для улучшения концентрации водителя за рулем

Иногда автовладельцам приходится подолгу стоять в многокилометровых заторах, это время можно использовать с пользой для здоровья. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Есть несколько простых упражнений, способствующих улучшению концентрации, уточнил он.

«Самая большая проблема заключается в том, что долгое нахождение водителя за рулем приводит к нарушению кровообращения. Если автомобилист стоит в пробке, то я бы рекомендовал потратить это время на физические упражнения. Первое из них – мощные подъемы стопы на носок. Благодаря этому водитель сможет покачать икроножные мышцы и разогнать кровь. В идеале нужно сделать 20-30 быстрых повторений», – советует тренер.

Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео

Второе упражнение – это вакуум живота. Для этого нужно максимально подтянуть живот к позвоночнику на выдохе. Это упражнение приведет в тонус мышцы корпуса, поясняет Симкин. Еще одним эффективным упражнением является надувание щек, причем максимальное, уточняет собеседник издания.

Для этого нужно задержать дыхание и продержаться в таком состоянии до ощущения боли, затем резко выдохнуть. Это упражнение желательно повторить три-четыре раза, объясняет Симкина, оно положительным образом скажется на концентрации водителя.

Кроме того, можно воспользоваться кистевым эспандером, даже такая минимальная нагрузка эффективно прокачает кровь в организме. Для этого достаточно сделать по 15 повторений на одну руку, подытожил тренер.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
27.06.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0