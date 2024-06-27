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Эти дороги назначены основными и «первыми»

Правительство определило, какие дороги следует ремонтировать в первую очередь

В первую очередь будут ремонтироваться региональные и межмуниципальные трассы, ведущие к аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам. Эти дороги включат в опорную сеть автодорог России после одобрения Росавтодора и Минтранса.

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Государство будет финансировать эти дороги наряду с федеральными трассами, магистралями между столицами регионов и дорогами с высокой интенсивностью движения. Постановление, устанавливающее критерии для включения дорог в опорную сеть, опубликовано на сайте правительства. Это решение поможет выделить наиболее важные объекты и развивать их в приоритетном порядке.

Термин «опорная сеть автодорог» был введен еще в 2023 году и включает 140 тыс. км (8,8% всей дорожной сети страны) важных для экономики трасс. В перечень входят все федеральные и отдельные региональные и межмуниципальные дороги, включая магистрали с высокой интенсивностью движения. Согласно указу главы государства, 85% дорог опорной сети должны быть отремонтированы к 2030 году. До 2028 года на это выделено 14 трлн рублей.

По новым правилам, в опорную сеть могут быть включены и другие дороги, если они соответствуют установленным критериям. Регионы должны подать заявки до 1 февраля, а финальное решение примет правительство. Если дорога перестает соответствовать критериям, ее исключат из перечня.

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Выделение дорог в «особую» категорию для первоочередного ремонта и обслуживания — нормальная практика, считает Михаил Блинкин, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ. Но он также отметил, что вместо новых крупных проектов государству следует сосредоточиться на содержании и ремонте существующих дорог из-за увеличения числа грузовиков и износа дорожного полотна.

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Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
27.06.2024
Фото:Unsplash
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