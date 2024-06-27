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Эти электромобили хотят запретить

В США допустили запрет китайских электрокаров

В США китайские электрокары могут запретить в интересах национальной безопасности. Соответствующее решение может быть принято до конца 2024 года, сообщила министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в палате представителей конгресса.

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Она заявила, что использование китайских электрокаров нужно или запретить в США, или регулировать их программное обеспечение в связи с тем, что данные с автомобилей с искусственным интеллектом будут поступать, в том числе, военным из КНР.

Еще Раймондо отметила, что власти этой страны уже ограничивают использование американских электромобилей, например Tesla. На этой машине нельзя ездить вблизи военных баз, больниц и аэропортов в Китае.

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
27.06.2024
Фото:Unsplash
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