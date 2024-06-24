Дилеры переписали цены на самый надежный кроссовер в РФ: сколько он теперь стоит

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В России резко изменилась стоимость нового Subaru Forester

Цены на кроссовер Subaru Forester, в начале весны признанный самым надежным новым автомобилем в РФ, резко изменились. Если в мае новый автомобиль можно было купить за 2 900 000 рублей, то к концу июня минимальная цена поднялась до 3 470 000 рублей.

Subaru Forester
Subaru Forester

За эту сумму автомобиль 2024 г. в. готов привезти под заказ дилер из Владивостока. Предлагается версия с 2,0-литровым 156-сильным бензиновым мотором, вариатором и полным приводом. Комплектация под названием Sport EyeSight включает датчики света, дождя и давления в шинах, предустановленный блок ЭРА-ГЛОНАСС, полностью светодиодную оптику и многое другое.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester

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За 3 800 000 рублей аналогичный автомобиль с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником можно заказать с доставкой в Новосибирске, а в других городах России он еще дороже.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей

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Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Subaru
Количество просмотров 1
24.06.2024
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.

+18