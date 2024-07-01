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Что делать при укачивании в автомобиле — советы врача

Врач Саволюк рассказала, как принимать препараты от укачивания в автопутешествии

Препараты от укачивания нужно принимать непосредственно в дороге и с большой осторожностью, потому что некоторые из них оказывают сильное воздействие на организм человека. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета. Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

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«Кинетозы или укачивания могут частично купироваться препаратами. На сегодняшний день их довольно много. Все они воздействуют на разные отделы нервной, вегетативной, периферической и центральной систем, поэтому их нужно подбирать индивидуально. Лучше всего обратиться ко врачу и рассказать ему о своих симптомах, которые преобладают во время укачивания», – объяснила собеседник издания.

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Некоторые из препаратов от укачивания очень сильно воздействуют на организм, оказывая эффект «скорой помощи», подчеркнула Саволюк. Эти лекарства, как правило, нужно принимать непосредственно во время поездки. В отличие от лекарств гомеопатические препараты можно принимать уже за месяц до путешествия в автомобиле. Они имеют накопительный эффект и, таким образом, готовят вестибулярный аппарат к длительному путешествию, уточнила эксперт.

Облегчить состояние подверженного укачиванию водителя или пассажира поможет здоровый сон, отметила Саволюк. Нужно как следует выспаться перед поездкой. Дело в том, что уставший человек тяжелее переносит укачивание. Если эта проблема не у водителя, а у пассажира, поездку лучше запланировать на ночное время, тогда человек будет спать и избежит неприятных ощущений. Не стоит ехать натощак или с полным желудком, необходимо соблюсти баланс, а еще лучше воздержаться от сладостей и газированных напитков, резюмировала Саволюк.

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Источник: Газета.Ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4
01.07.2024
Фото:freepik / freepik
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