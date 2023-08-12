10 способов избежать укачивания в машине

С проблемой укачивания в авто можно справиться: 10 лайфхаков от «За рулем»

У этого явления много названий: кинетоз, морская болезнь, болезнь движения, но суть одна – ощущение тошноты во время путешествий.

В основе этого неприятного явления лежит информационный конфликт – несоответствие информации, идущей в мозг от различных сенсоров человеческого организма.

Проще говоря – происходит сбой в работе вестибулярного аппарата, который отвечает за то, чтобы мы твердо держались на ногах.

У большинства людей он достаточно натренирован, и они трудностей не испытывают. Укачиванию во время движения (в том числе в воздухе и на море) подвержено 5-10% населения земного шара.

«За рулем» перечислил способы, которые помогут бороться с этим неприятным явлением именно в автомобильных путешествиях.

1. Выбирайте правильное место

Это переднее сиденье рядом с водителем. Здесь колебания ощущаются меньше всего и, соответственно, меньше укачивает. Водителя же не укачивает практически никогда – он вовлечен в процесс управления, и его вестибулярный аппарат и органы чувств полностью направлены на то, чтобы следить за движением.

2. Установите кресло в нижнее положение

В этом случае минимизируется амплитуда колебаний головы, вызывающих кинетоз.

3. Зафиксируйте голову, прижав ее к подголовнику. Можно использовать надувную подушку под шею.

4. Не смотрите в боковые окна

Смотреть нужно только вперед, на полоску надвигающегося на вас шоссе. Можно метрах в 50 перед собой установить условную метку.

5. Откажитесь от чтения

Читать книги, вести переписку на мобильном или работать с ноутбуком в дороге не стоит. Так только усиливается конфликт между фиксированными зрительными ощущениями и откликами организма на перемещение в пространстве.

6. Выставьте температуру пониже

Включение кондиционера на более низкую температуру или интенсивное проветривание через открытые окна минимизируют неприятные ощущения.

7. Пейте воду

Глоток воды может стать в буквальном смысле спасительным, а вот употребления газированных и спиртных напитков избегайте.

8. Делайте остановки

Они просто необходимы, делайте их с периодичностью не реже, чем один раз в три часа.

9. Купите леденцы

Не зря перед взлетом раньше предлагали пассажирам карамельки. Это один из способов победить укачивание. Альтернативой может служить долька лимона или других цитрусовых.

10. Подберите таблетки

Если вы склонны к укачиванию, заранее загляните в аптеку и спросите препарат от морской болезни.

О других способах борьбы с укачиванием вы узнаете из нашего материала «Жену и ребенка укачивает в автомобиле».

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