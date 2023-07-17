На каких авто нужно выдержать паузу перед запуском мотора?

Бывалые водители советуют, прежде чем запустить двигатель, выдержать предпусковую паузу в несколько секунд и только после этого полноценно крутить стартер. Эксперт объяснил, для чего это делается.

Говорят, что во время предпуска электроника выполняет внутреннюю диагностику и выявляет возможные неисправности, собирает информацию об окружающей обстановке и температуре воздуха.

В результате, особенно зимой, системы правильно «приготовят» топливную смесь для беспроблемного пуска.

Так ли это и нуждается ли современный автомобиль в такой «помощи»?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Начнем с того, что ни одна инструкция по эксплуатации такой задержки не требует. Но владельцы некоторых современных автомобилей, в состав электрооборудования которых входят блоки со связью по CAN–шинам, порой отмечают секундную задержку между нажатием кнопки «Старт» или поворотом ключа в положение «Стартер» и началом работы стартера. Это время действительно уходит на обмен данными между блоками по CAN–шине.

Всем же остальным автомобилям такая задержка не нужна, потому что система управления двигателем достаточно проста. Такое действие может помочь только пуску автомобилей с плохо работающей системой питания, когда бензонасос едва обеспечивает давление топлива, а негерметично закрытые клапаны вызывают быстрое падение давления топлива в топливной рампе. Тогда это время уходит на подъем давления топлива и помогает облегчить пуск. Но при таких дефектах нужно приводить систему питания в порядок, а не искать хитрые алгоритмы запуска.

Процесс подогрева свечей накаливания отражается в комбинации приборов. Загорается сигнализатор в форме спирали желтого цвета.

Задержка пуска важна только для автомобилей с дизельными двигателями. Она нужна для того, чтобы успели нагреться до высокой температуры свечи накаливания, которые облегчают холодный пуск. Летом они греются побыстрее, зимой подольше.

Любопытный факт

Некоторые автомобили, например ряд моделей VW, включают бензонасос для повышения давления в системе не с поворотом ключа зажигания, а еще при открывании двери водителя.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Фото: Depositphotos, скриншот видео Youtube, «За рулем»