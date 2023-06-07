Власти рассказали, выпуск какой автоэлектроники уже удалось наладить
Российским предприятиям удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию, разъемы для нее и частично датчики, необходимые для автопрома, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.
Так он ответил на вопрос о локализации производства электронных автокомпонентов.
Шпак напомнил, что крупные зарубежные производители электронных блоков управления для автопрома (Valeo, Bosch и Continental), нарушая все договорные обязательства, прекратили поставки в РФ.
В марте 2022 года на встрече с автопроизводителями и производителями радиоэлектроники было принято решение о переходе на независящие от санкций электронные блоки управления и унификации базовых радиоэлектронных компонентов. Так удалось избежать остановки конвейеров.
Среди компаний, поставляющих отечественную электронику для автопромышленности, Шпак выделил «Автоком», «Автоэлектроника» и «Автоприбор».
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Источник: РИА Новости
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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