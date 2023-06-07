#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Власти рассказали, выпуск какой автоэлектроники уже удалось наладитьВласти рассказали, выпуск какой автоэлектроники уже удалось наладить
Иностранные предприятия, нарушив все...
Автомобили УАЗ получат новый дизель объемом 2 литраАвтомобили УАЗ получат новый дизель объемом 2 литра
А коммерческие Sollers Atlant и Argo «примерят»...
Чем так быстро уничтожается бронетехника НАТО в зоне СВОЧем так быстро уничтожается бронетехника НАТО в зоне СВО
Один танк «Леопард» был уничтожен самими...

Власти рассказали, выпуск какой автоэлектроники уже удалось наладить

Иностранные предприятия, нарушив все договоренности, прекратили поставки автокомпонентов в Россию, пришлось срочно их импортозамещать.

За РулемЭксперт объяснил, почему начинают «вылетать» передачи на механике

Российским предприятиям удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию, разъемы для нее и частично датчики, необходимые для автопрома, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Так он ответил на вопрос о локализации производства электронных автокомпонентов.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Шпак напомнил, что крупные зарубежные производители электронных блоков управления для автопрома (Valeo, Bosch и Continental), нарушая все договорные обязательства, прекратили поставки в РФ.

В марте 2022 года на встрече с автопроизводителями и производителями радиоэлектроники было принято решение о переходе на независящие от санкций электронные блоки управления и унификации базовых радиоэлектронных компонентов. Так удалось избежать остановки конвейеров.

Среди компаний, поставляющих отечественную электронику для автопромышленности, Шпак выделил «Автоком», «Автоэлектроника» и «Автоприбор».

Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0