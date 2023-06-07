Эксперт объяснил, почему начинают «вылетать» передачи на механике

Старая добрая МКП всегда считалась образцом надежности по сравнению с различными типами автоматов. Но и она способна доставить неприятности владельцу автомобиля.

О причинах одного из самых распространенных дефектов МКП – выбивании передачи, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

1. Произошел износ опор силового агрегата

Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы передачи включал и выключал водитель, коробка передач делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют МКП с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте чаще выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения/выключения этих передач совпадает.

Следует быстрее заменить опоры силового агрегата, потому что страдает не только коробка передач, но и трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля.

2. Изношен механизм привода

Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то норовит выскочить при первой возможности.

3. Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода. Не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Выбивать передачу в такой ситуации скорее всего будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Есть и другие причины «вылета» передачи на механике, подробнее об этом в материале «За рулем».

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