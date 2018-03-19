Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

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Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Вазовская коробка передач с приводом тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.



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Если коробка имеет тросовое управление, то она гораздо более индифферентна к разрушенным опорам силового агрегата. «Мягкие» тросы способны демпфировать все ерзанья двигателя.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.

Неисправный синхронизатор.



Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.