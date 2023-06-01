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Отечественную автоэлектронику будут продвигать «баллами»

Минпромторг подготовил проект о балльной системе оценки локализации автоэлектроники.

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Минпромторг предложил распространить балльную систему оценки уровня локализации на электронику, используемую в автомобильной промышленности, и внести соответствующие изменения в 719-е постановление правительства.

Сейчас подтверждение российского происхождения автоэлектроники происходит на основании сертификата СТ-1. Требуется, чтобы доля отечественных комплектующих в конечных изделиях составляла более 50% от их цены.

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В период 2021–2022 годов наблюдался резкий и скачкообразный рост курса валюты, а также беспрецедентные проблемы со сроками поставок и дефицитом электронных комплектующих для автоэлектроники. В результате доля иностранных комплектующих в цене конечных изделий выросла и составляет более 50%, и данное значение перестало быть прогнозируемым», – отмечают в Минпромторге.

Согласно проекту закона, предложенного Минпромторгом, с 2024 года российские разработчики автоэлектроники должны будут использовать при проектировании российские электронные компоненты. А с 1 января 2026 года для признания автоэлектроники российской будет обязательным наличие всех необходимых прав, выполнение НИОКР и ключевых технологических операций на территории РФ.

Сейчас рынок автоэлектроники в России представляют такие наши производители, как Ассоциация «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики», Ассоциация «Консорциум «Пассивные электронные компоненты», ИТЭЛМА, НИИМА ПРОГРЕСС, «Элемент», БАТЭ, ВНИИР, «Микрон», «Ангстрем», «Новые решения драйва», «Форт-Телеком», «Копир», «Кремний ЭЛ», АВАР, «Магнетон», «Атлант», СОАТЭ, КАМЭК, НМ-Тех, «Азимут» и др.

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Источник: Interfax

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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