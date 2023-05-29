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Порядок локализации изменят. Автомобили могут подорожать

Ведь это осложнит заводам получение компенсации утильсбора, что неизбежно отразится на цене продукции.

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Минпромторг готовит изменения в постановление № 719, которое регламентирует порядок локализации промпродукции, производимой в России, рассказали источники в министерстве.

Предлагается перераспределить баллы в рамках системы оценки локализации автотранспортных средств от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу отечественных автокомпонентов.

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Балльная оценка локализации в автопроме была введена в 2019 году и позволяет подписавшим специнвестконтракт компаниям претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и программах поддержки спроса на автотехнику. Благодаря набранному количеству баллов автоконцерн получает и промсубсидии, которые по сути являются компенсацией утильсбора.

Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель, составляет 7000. В рамках текущей балльной шкалы сварка кузова, его окраска, штамповка кузовных деталей из российского металла, включая его раскройку, стоят максимум 1500 баллов. Так, обновленная Lada Vesta, которая в ближайшее время поступит в продажу, получает в совокупности 4500 баллов.

Снизив количество баллов за сварку и окраску в пользу локализации компонентов, ведомство собирается простимулировать освоение производства комплектующих.

В отрасли готовящиеся изменения восприняли настороженно: это заберет около 1000 баллов у традиционных технологий в пользу новых компонентов. Но замахиваться на локализацию сложных компонентов в текущих условиях утопично. Это может привести к затруднению получения полного возмещения за утильсбор и в итоге вынудит производителей поднимать цены на машины.

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Источник: «Ведомости»

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

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За РулемАлексеева Елена
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