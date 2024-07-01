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Отпуск начнется с комфорта: теперь в самолете можно выкупить несколько мест для сна

Пассажиры «Аэрофлота» смогут выкупать дополнительные места в самолете для сна

Группа «Аэрофлот» вводит услугу Sleep+ во время перелетов на своих рейсах. Сервис доступен на международных и внутренних рейсах авиаперевозчика. Все рейсы выполняются на лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Благодаря сервису можно приобрести для комфортного полета и сна блок из трех кресел у окна или блок из четырех кресел в центральном ряду в салоне экономкласса.

Воспользоваться услугой Sleep+ можно на следующих международных рейсах «Аэрофлота»:

  • из Москвы и в обратном направлении: Анталья, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале, Пекин, Пхукет, Санья, Стамбул, Хошимин, Хургада, Шанхай, Шарм-эль-Шейх;
  • из Санкт-Петербурга и в обратном направлении: Пхукет, Хургада, Шарм-эль-Шейх.

На внутренних рейсах «Аэрофлота» услуга доступна пассажирам при перелетах в города Дальнего Востока:

  • из Москвы и в обратном направлении: Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск;
  • из Санкт-Петербурга и в обратном направлении: Владивосток.

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В пресс-службе уточнили, что услуга Sleep+ доступна только при условии наличия достаточного количества свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылета. Цена на услугу стартуют от 6,8 тыс. рублей. Во время полета пассажиру предоставят спальный набор, состоящий из матраса, простыни, подушки и пледа класса «Бизнес». Кроме того, в комплект входит набор класса «Бизнес».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: aeroflot.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / DC Studio
Количество просмотров 3
01.07.2024
Фото:freepik / DC Studio
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