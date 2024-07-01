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385 л.с., 7 мест, полный привод: «Всемирный автомобиль года» теперь в России

Дилеры привезли в Россию электрокроссовер Kia EV9 за 7,9 млн рублей

Дилер из Владивостока продает на популярном сайте объявлений флагманский кроссовер Kia EV9 за 7,9 млн рублей. За эту сумму предлагается топовая версия GT-Line с двумя моторами суммарной мощностью 385 л.с. Расходы на доставку, таможенное оформление и утильсбор включены в цену.

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Емкость тяговой батареи самой старшей версии составляет 99,8 кВт·ч, максимальный запас хода равен 541 км. Длина кроссовера 5015 мм, колесная база составляет 3100 мм. Автомобиль трехрядный, рассчитан на 6 или 7 мест.

Kia EV9
Kia EV9

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Модель получила панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, различные системы помощи водителю и прочие опции. В марте 2024 года Kia EV9 получил премию «Всемирный автомобиль года».

Kia EV9
Kia EV9

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 2
01.07.2024
Фото:Kia
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