385 л.с., 7 мест, полный привод: «Всемирный автомобиль года» теперь в России
Дилер из Владивостока продает на популярном сайте объявлений флагманский кроссовер Kia EV9 за 7,9 млн рублей. За эту сумму предлагается топовая версия GT-Line с двумя моторами суммарной мощностью 385 л.с. Расходы на доставку, таможенное оформление и утильсбор включены в цену.
Емкость тяговой батареи самой старшей версии составляет 99,8 кВт·ч, максимальный запас хода равен 541 км. Длина кроссовера 5015 мм, колесная база составляет 3100 мм. Автомобиль трехрядный, рассчитан на 6 или 7 мест.
Модель получила панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, различные системы помощи водителю и прочие опции. В марте 2024 года Kia EV9 получил премию «Всемирный автомобиль года».
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.
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Источник: Autonews.ru